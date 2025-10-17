Weekend in bilico | vortice africano porta pioggia su Sud Italia

Roma - Un nuovo minimo in risalita dal Nord Africa scuote il weekend: Sicilia e Calabria a rischio rovesci, mentre il Centro-Nord resta sotto l’alta pressione Un sistema di bassa pressione, attualmente in evoluzione sull’Algeria, si sposterà gradualmente verso nord nel corso del weekend con effetti significativi sul meteo del Sud Italia. La traiettoria prevista porta il minimo sabato verso la Tunisia, per estendersi domenica sullo Ionio meridionale. Le regioni più esposte a temporali e rovesci saranno in particolare Sicilia e Calabria. Nelle altre aree meridionali si prevede nuvolosità variabile con sprazzi di schiarite, mentre il centro e il nord godranno della protezione di un campo di alta pressione, salvo qualche disturbo in arrivo da infiltrazioni di aria umida atlantica. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Weekend in bilico: vortice africano porta pioggia su Sud Italia

