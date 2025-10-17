Weekend dei mercatini | le modifiche alla sosta e alla circolazione

Arezzonotizie.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in programma un doppio appuntamento con i mercatini domenica 19 ottobre, con quello delle Pulci che si terrà ad Arezzo fiere e congressi mentre quello del Calcit in piazza San Jacopo. Per l'occasione, il Comune di Arezzo informa di alcune modifiche alla sosta e alla circolazione.In relazione al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ascoli, due weekend senza auto: prima il mercatino poi la domenica ecologica di fine aprile con la Pedalata dei ponti - ASCOLI Nell’uovo pasquale, la città troverà come sorpresa un doppio weekend all’insegna del centro storico a misura di pedoni, ovvero senza auto e tubi di scappamento. Da corriereadriatico.it

Divieti di sosta e strade chiuse - Dalle 6 alle 14 di sabato 18 ottobre sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in via De Coubertin, via ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Weekend Mercatini Modifiche Sosta