Weekend dei mercatini | le modifiche alla sosta e alla circolazione
È in programma un doppio appuntamento con i mercatini domenica 19 ottobre, con quello delle Pulci che si terrà ad Arezzo fiere e congressi mentre quello del Calcit in piazza San Jacopo. Per l'occasione, il Comune di Arezzo informa di alcune modifiche alla sosta e alla circolazione.In relazione al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
