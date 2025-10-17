WEC debutto per il ‘Success Handicap’ dal 2026
Alcune novità importanti sono attese per il FIA World Endurance Championship 2026. La Federazione Internationale dell’Automobile (FIA) ha confermato nella prima versione del regolarmento sportivo l’introduzione in tutti gli eventi ad eccezione della 24 Ore Le Mans del ‘Success Handicap’ per la classe Hypercar. Restano ancora tanti i nodi da sciogliere per il meccanismo che non andrà in nessun modo a togliere il Balance of Performance. La soluzione potrebbe prendere supunto da quanto accade da quest’anno in LMGT3, anche in questo caso in tutti i round ad eccezione della maratona francese. L’articolo 6. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Che serata incredibile! ? La prima de “Il Barbiere di Siviglia” di ieri è stata un vero trionfo, un successo che ci riempie di gioia. Grazie a tutto il pubblico e agli straordinari artisti che hanno reso questo debutto indimenticabile. E la magia continua… vi aspet - facebook.com Vai su Facebook
Balzo del 50% per le azioni di LG Electronics India nel giorno del debutto alla Borsa di Bombay dopo un'Ipo eccezionale che ha raccolto 1,3 miliardi di dollari. Si tratta dell'Ipo indiana più sottoscritta da investitori istituzionali dallo sbarco di Reliance Power nel - X Vai su X