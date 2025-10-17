WEC debutto per il ‘Success Handicap’ dal 2026

Alcune novità importanti sono attese per il FIA World Endurance Championship 2026. La Federazione Internationale dell’Automobile (FIA) ha confermato nella prima versione del regolarmento sportivo l’introduzione in tutti gli eventi ad eccezione della 24 Ore Le Mans del ‘Success Handicap’ per la classe Hypercar. Restano ancora tanti i nodi da sciogliere per il meccanismo che non andrà in nessun modo a togliere il Balance of Performance. La soluzione potrebbe prendere supunto da quanto accade da quest’anno in LMGT3, anche in questo caso in tutti i round ad eccezione della maratona francese. L’articolo 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

