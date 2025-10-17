We Breast Dalla cura al prendersi cura Il 21 ottobre l' evento alla Camera

Il 21 ottobre la Camera dei Deputati ospiterà “We BreastDalla cura al prendersi cura”, un evento organizzato in occasione della Giornata Internazionale contro il tumore al seno, un evento che unisce rigore scientifico, forza istituzionale e linguaggi artistici per riportare al centro dell'attenzione il tema del carcinoma mammario, la prima neoplasia femminile per incidenza. Accanto a tavoli scientifici e testimonianze delle associazioni di pazienti, il cuore dell'iniziativa sarà una performance artistica che, attraverso linguaggi visivi e performativi, racconterà le fasi della malattia: la diagnosi, il percorso di cura e la rinascita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

