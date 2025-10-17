Wayward Ribelli | recensione della serie con Toni Collette

di Stefano Di Maria WAYWARD – RIBELLI è la nuova serie con protagonista la brava Toni Collette, che sembra adatta per un binge watching da weekend ma non è così scontato possa piacere. Lo show targato Netflix, rientra nelle categorie thriller, gialli e misteri ma anche drama, ed è vagamente venato dal soprannaturale. Convince? Vediamolo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

