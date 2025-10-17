Waterpolo Preview alla Simone Vitale si gioca il derby Rari Nantes Salerno-CN Posillipo
Nella terza giornata del campionato di serie A1 Maschile la neopromossa Rari Nantes Salerno affronta alla Vitale la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo. Presenta per noi il derby tra giallorossi e rossoverdi il grande ex Valentino Gallo, attaccante mancino della Nuoto Catania. In campo femminile la sfida di cartello del terzo turno del girone di andata si gioca alla piscina Comunale di Nesima tra l’Ekipé Orizzonte Catania e l’Antenore Plebiscito Padova. 🔗 Leggi su Oasport.it
