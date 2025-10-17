Wanda Nara presenta il nuovo fidanzato E Icardi si arrabbia | Le bambine non si toccano

Wanda Nara ha finalmente ufficializzato la sua relazione con Martin Migueles. Da settimane si mormorava in Argentina di questa liaison, sbocciata lo scorso agosto. Ora la soubrette ha deciso di uscire allo scoperto. Una scelta che però non è piaciuta all’ex marito Mauro Icardi, con il quale la battaglia legale va avanti senza sosta. E soprattutto senza un accordo definitivo. Wanda Nara conferma la storia d’amore con Martin Migueles. Wanda Nara ha condiviso su Instagram una foto insieme all’imprenditore Martin Migueles. Sorridente, seduta accanto all’uomo, con due cuori rossi che non lasciano spazio ai dubbi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Wanda Nara presenta il nuovo fidanzato. E Icardi si arrabbia: “Le bambine non si toccano”

