Walti dopo Bayern Monaco Juventus Women | Perdere all’ultimo istante è stato una beffa La squadra ha fatto un buon lavoro oggi e su Schatzer…

Walti dopo Bayern Monaco Juventus Women: tutte le dichiarazioni della centrocampista bianconera. Una beffa atroce, una sconfitta che fa male, ma anche la consapevolezza di aver lottato alla pari con una delle squadre più forti d’Europa. Al termine della partita persa per 2-1 contro il Bayern Monaco, la centrocampista della Juventus Women, Lia Wälti, ha analizzato una serata dalle emozioni contrastanti, tra l’orgoglio per la prestazione e l’amarezza per il gol fantasma subito al 96?. RESOCONTO BAYERN MONACO JUVENTUS WOMEN PAROLE – «È stata una partita molto difficile, dato che il Bayern è una delle squadre migliori d’Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
