Walter Rolfo in L’arte di realizzare l’impossibile al Teatro Juvarra

Torinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre al Teatro Juvarra di Torino va in scena “L’arte di realizzare l’impossibile”, il one man show di Walter Rolfo, esperto di illusionismo, mental coaching e comunicazione. Un evento unico nel suo genere che unisce magia, crescita personale e tecniche di pensiero laterale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

