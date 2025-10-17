Walter Rolfo in L’arte di realizzare l’impossibile al Teatro Juvarra
Domenica 19 ottobre al Teatro Juvarra di Torino va in scena “L’arte di realizzare l’impossibile”, il one man show di Walter Rolfo, esperto di illusionismo, mental coaching e comunicazione. Un evento unico nel suo genere che unisce magia, crescita personale e tecniche di pensiero laterale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Domenica 19 ottobre alle 17.30 il Teatro Juvarra ospita "L'Arte di realizzare l'impossibile" lo spettacolo in cui Walter Rolfo accompagna il pubblico, esperimento dopo esperimento, in un percorso ad ostacoli
