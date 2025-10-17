Wafer di silicio abbiamo visitato la nuova fabbrica italiana dove si produce la base dei microchip

A Novara apre l’impianto da 450 milioni della taiwanese GlobalWafers. Ecco come funziona la produzione delle fette di semiconduttori attraverso cui produrre chip. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Wafer di silicio, abbiamo visitato la nuova fabbrica italiana dove si produce la base dei microchip

