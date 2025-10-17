Vulnerabilità sismica e i possibili adeguamenti un incontro con l' esperto
Al polo didattico “La Cócla”, l'ingegnere Adamo Buitoni tiene la conferenza dal titol “Sismica degli edifici”. L'incontro di carattere divulgativo punta a condividere la conoscenza del comportamento sismico degli edifici, evidenziandone i punti critici. In particolare analizzando i danni alle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altre letture consigliate
Palermo, 9 ottobre 2025 Presso l’Aula Capitò di Viale delle Scienze si è tenuto il convegno “Vulnerabilità sismica delle strutture: valutazioni teoriche e sperimentali”, organizzato da CIAS Italia. All’evento hanno partecipato gli Ordini professionali degli Ingeg - facebook.com Vai su Facebook