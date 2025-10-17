Un vortice mediterraneo insiste sul Sud e concentra l’energia tra Ionio e Basso Adriatico. Oggi, venerdì 17 ottobre, rovesci e temporali colpiscono Puglia, Calabria, Sicilia e tratti dell’Adriatico; nel weekend è attesa una pausa breve, prima di un nuovo doppio affondo perturbato tra domenica e l’inizio della prossima settimana. Il ciclone verso lo Ionio: gli . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Vortice sul Mezzogiorno: rovesci, tregua lampo e nuovo peggioramento