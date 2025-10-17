Vomero multe per 8mila euro a pizzeria e pub | sequestrati cibi contaminati e non tracciati

Multe ad una pizzeria di via Cilea e ad un pub di piazza Leonardo. La Polizia locale e l'Asl hanno riscontrato numerose irregolarità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

