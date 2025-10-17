VOLTERRA Torna VolterraGusto, la storica mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti dell’ Alta Valdicecina sapendo conquistare un pubblico sempre più ampio e variegato fino ad affermarsi quale punto di riferimento nel panorama enogastronomico toscano e nazionale. Il 25 e 26 ottobre e sabato 1 e 2 novembre Volterra ospiterà appassionati del buon cibo e delle tradizioni territoriali. A fare gli onori di casa sarà come sempre il tartufo bianco volterrano, protagonista della 27esima edizione della mostra mercato, affiancato da una selezione di produttori con salumi, formaggi, vini, dolci, confetture, cioccolato e altre eccellenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Volterragusto. Tutti i sapori in due weekend