Volterragusto Tutti i sapori in due weekend

Lanazione.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VOLTERRA Torna VolterraGusto, la storica mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti dell’ Alta Valdicecina sapendo conquistare un pubblico sempre più ampio e variegato fino ad affermarsi quale punto di riferimento nel panorama enogastronomico toscano e nazionale. Il 25 e 26 ottobre e sabato 1 e 2 novembre Volterra ospiterà appassionati del buon cibo e delle tradizioni territoriali. A fare gli onori di casa sarà come sempre il tartufo bianco volterrano, protagonista della 27esima edizione della mostra mercato, affiancato da una selezione di produttori con salumi, formaggi, vini, dolci, confetture, cioccolato e altre eccellenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

volterragusto tutti i sapori in due weekend

© Lanazione.it - Volterragusto. Tutti i sapori in due weekend

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Volterragusto Tutti Sapori Due