Volterragusto Tutti i sapori in due weekend
VOLTERRA Torna VolterraGusto, la storica mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti dell’ Alta Valdicecina sapendo conquistare un pubblico sempre più ampio e variegato fino ad affermarsi quale punto di riferimento nel panorama enogastronomico toscano e nazionale. Il 25 e 26 ottobre e sabato 1 e 2 novembre Volterra ospiterà appassionati del buon cibo e delle tradizioni territoriali. A fare gli onori di casa sarà come sempre il tartufo bianco volterrano, protagonista della 27esima edizione della mostra mercato, affiancato da una selezione di produttori con salumi, formaggi, vini, dolci, confetture, cioccolato e altre eccellenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Palio dei Caci di Volterra 2025 Domenica 26 ottobre, ore 15:00 Via Franceschini – Volterra Torna il mitico Palio dei Caci, uno degli appuntamenti più attesi di Volterragusto, la manifestazione dedicata ai sapori autentici del territorio Vedrete le form - facebook.com Vai su Facebook