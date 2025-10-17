Volley Omag-Mt pronta al derby con Vallefoglia | sfida d’intensità tra due giovani realtà

Riminitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Profumo di derby lungo la costa adriatica: domenica la Omag-Mt San Giovanni in Marignano affronterà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia nella quarta giornata del campionato di Serie A1. Romagna e Marche si ritrovano faccia a faccia in una gara che promette ritmo, emozioni e un equilibrio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

