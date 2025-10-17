Volley Maschile Serie A2 Credem Banca sbarca su DAZN Prima giornata gratis sul canale Youtube

17 ott 2025

La Serie A2 Credem Banca sbarca ufficialmente su DAZN. Eccezionalmente, la 1a giornata di Regular Season sarà visibile sul canale YouTube di DAZN Italia: le sfide di domenica e lunedì, quindi, saranno fruibili su YouTube. Una grande vetrina per un grande spettacolo: la trasmissione in maniera integrale delle sfide della Serie A2 si aggiunge così alle due gare per turno di SuperLega Credem Banca t. 🔗 Leggi su Digital-news.it

volley maschile serie a2 credem banca sbarca su dazn prima giornata gratis sul canale youtube

© Digital-news.it - Volley Maschile, Serie A2 Credem Banca sbarca su DAZN. Prima giornata gratis sul canale Youtube

