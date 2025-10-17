Volley Maschile Serie A2 Credem Banca sbarca su DAZN Prima giornata gratis sul canale Youtube
La Serie A2 Credem Banca sbarca ufficialmente su DAZN. Eccezionalmente, la 1a giornata di Regular Season sarà visibile sul canale YouTube di DAZN Italia: le sfide di domenica e lunedì, quindi, saranno fruibili su YouTube. Una grande vetrina per un grande spettacolo: la trasmissione in maniera integrale delle sfide della Serie A2 si aggiunge così alle due gare per turno di SuperLega Credem Banca t. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Serie C Maschile ? Al PalaMattioli il Firenze Volley conquista una splendida vittoria per 3-1 contro la Turris Pisa, ribaltando una gara iniziata in salita. Dopo un primo set complicato, i ragazzi di coach Prosperi reagiscono con determinazione, imponendo - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di Volley Maschile, l’#Italia è in finale: #Polonia battuta 3-0 L’Italia di Fefé De Giorgi batte la Polonia con i parziali di 25-21, 25-22 e 25-23. Domani alle ore 12:30 gli #Azzurri affronteranno la Bulgaria di Gianlorenzo Blengini. - X Vai su X
A2 Maschile al via: ecco le 14 protagoniste - Dal massimo campionato scende la Prisma La Cascina Taranto mentre Romeo Sorrento e Rinascita Lagonegro salgono dalla Serie B ... Si legge su tuttosport.com
A2 maschile. "Banca Macerata Fisiomed, sono ottimista per il futuro» - Il dg Vullo pensa all’esordio in campionato di lunedì a Catania. Lo riporta sport.quotidiano.net
A2 volley maschile. "Macerata, voglio progressi in battuta e ricezione con Siena» - "Mi aspetto di fare meglio al servizio e in ricezione dell’altro giorno per prepararci all’esordio in campionato di lunedì 20 a Catania". Scrive sport.quotidiano.net