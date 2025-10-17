Volley femminile e maschile La Cerretese in trasferta a Marina di Grosseto Domani per I’Giglio e Timenet gare casalinghe

La Ca.ma. Cerretese questa sera sarà in trasferta a Marina Grosseto dove, al Palazzetto dello Sport di Via Maroncelli, affronterà, alle 21.15, le locali della " Invicta Leonini Costruzioni ". Le biancoverdi, guidate da Marco Angiolini, hanno iniziato il campionato con una piena vittoria casalinga. Le grossetane invece sono state sconfitte per 3-1 a Tavarnelle Val di Pesa. Arbitrerà Salvadori. Domani alle 18, alla Palestra Enriques di Castelfiorentino, la "Cip Ghizzani" affronterà la Florenzo di Firenze. Alla prima di campionato le biancorosse sono state sconfitte nettamente a Genova per 3-0 dalla Normac.

