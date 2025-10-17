Volley femminile e maschile La Cerretese in trasferta a Marina di Grosseto Domani per I’Giglio e Timenet gare casalinghe

Sport.quotidiano.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ca.ma. Cerretese questa sera sarà in trasferta a Marina Grosseto dove, al Palazzetto dello Sport di Via Maroncelli, affronterà, alle 21.15, le locali della " Invicta Leonini Costruzioni ". Le biancoverdi, guidate da Marco Angiolini, hanno iniziato il campionato con una piena vittoria casalinga. Le grossetane invece sono state sconfitte per 3-1 a Tavarnelle Val di Pesa. Arbitrerà Salvadori. Domani alle 18, alla Palestra Enriques di Castelfiorentino, la "Cip Ghizzani" affronterà la Florenzo di Firenze. Alla prima di campionato le biancorosse sono state sconfitte nettamente a Genova per 3-0 dalla Normac. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

volley femminile e maschile la cerretese in trasferta a marina di grosseto domani per i8217giglio e timenet gare casalinghe

© Sport.quotidiano.net - Volley femminile e maschile. La Cerretese in trasferta a Marina di Grosseto. Domani per I’Giglio e Timenet gare casalinghe

News recenti che potrebbero piacerti

volley femminile maschile cerreteseVolley femminile e maschile. La Cerretese in trasferta a Marina di Grosseto. Domani per I’Giglio e Timenet gare casalinghe - Cerretese questa sera sarà in trasferta a Marina Grosseto dove, al Palazzetto dello Sport di Via Maroncelli, ... Segnala sport.quotidiano.net

volley femminile maschile cerreteseC femminile: L’Invictavolleyball cerca il riscatto contro la Cerretese Pallavolo nell’anticipo di venerdì - Dopo la sconfitta subita all’esordio in campionato, l’Invictavolleyball femminile cerca il riscatto nella partita valida per la seconda giornata che si gioca nell’anticipo di venerdì in casa ... Lo riporta grossetosport.com

Serie C. Ufficializzati i gironi. Novità nel femminile. Conferme al maschile - Nel girone A sono state inserite Quarrata e Delfino Pescia, in quello B Bottegone e Pieve a Nievole. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Volley Femminile Maschile Cerretese