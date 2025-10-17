Volley B1 femminile | prima trasferta della stagione per l’Elettromeccanica Angelini a Scandicci
La prima trasferta della stagione 2025-26 porta l’Elettromeccanica Angelini Cesena in Toscana sul campo di Scandicci domani, sabato 18 ottobre, alle ore 18. Dopo la sconfitta al tie break nella gara inaugurale contro Campagnola, la formazione di coach Lucchi è determinata a conquistare i primi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nella terza giornata del campionato di A1 di volley femminile Vallefoglia lotta, ma deve arrendersi alla superiorità di Milano, trascinata dalla campionessa del mondo Egonu. Macerata strappa invece un punto a Firenze, pur essendo scappata sullo 0-2 prima di - facebook.com Vai su Facebook
NEW VIDEO! Guarda ora Scandicci - Perugia | Highlights | 2^ Giornata, Serie A1 Tigotà | Lega Volley Femminile 25/26 - X Vai su X
Il punto sul girone A del Campionato di volley femminile di serie B1: subito tre punti per il Mondovì Volley - La prima giornata di campionato di B1 femminile sorride alle pumine, che piegano il Palau (3- Segnala targatocn.it
Esordio da sogno in B1 per Acrobatica Alessandria: è vittoria al tie-break - break, vede trionfare Acrobatica Alessandria alla prima di campionato B1 volley femminile, ... Scrive radiogold.it
Volksbank Vicenza Volley: esordio amaro - Inizia con un semaforo rosso l'avventura della Volksbank Vicenza Volley nel campionato di B1 femminile a Maclodio con la Promoball Sanitars ... Come scrive vicenzareport.it