Volley B1 femminile | prima trasferta della stagione per l’Elettromeccanica Angelini a Scandicci

Cesenatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima trasferta della stagione 2025-26 porta l’Elettromeccanica Angelini Cesena in Toscana sul campo di Scandicci domani, sabato 18 ottobre, alle ore 18. Dopo la sconfitta al tie break nella gara inaugurale contro Campagnola, la formazione di coach Lucchi è determinata a conquistare i primi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

