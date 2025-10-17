Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri Perugia pensa a Macerata con l' obiettivo di continuare a fare punti

Perugiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due prestazioni comunque importanti voleva a tutti i costi la prima vittoria stagionale la Bartoccini MC Restauri Perugia e l'ha ottenuta, riuscendo a strappare i tre punti alla Wash4Green Monviso Volley, una delle realtà consolidate del volley e capace di fornire alla nazionale giocatrici. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

volley a1 femminile bartocciniVolley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia pensa a Macerata con l'obiettivo di continuare a fare punti - La bellissima vittoria con Monviso è già alle spalle, domenica c'è la sfida alla neopromossa marchigiana. Da today.it

volley a1 femminile bartocciniVolley A1 femminile, primo squillo della Bartoccini MC Restauri Perugia: Monviso sconfitta 3-1 - La squadra di Giovi inizia a concretizzare il lavoro di queste prime giornate e si rende protagonista di una prestazione davvero superlativa contro una delle realtà più consolidate del campionato. Riporta perugiatoday.it

volley a1 femminile bartocciniZero punti a Perugia per il Monviso Volley - Mc Restauri Perugia su una fallosa Wash4Green Monviso Volley per 3- Lo riporta vitadiocesanapinerolese.it

Cerca Video su questo argomento: Volley A1 Femminile Bartoccini