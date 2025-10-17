Vlahovic via dalla Juve quale futuro per il centravanti? Questi due top club sono pronti a contenderselo a zero | lo scenario per l’estate 2026

Vlahovic via dalla Juve, un top club spagnolo e uno tedesco in pole: si lavora per prenderlo a zero nel 2026, la Vecchia Signora osserva interessata. Un addio annunciato, ma una destinazione ancora tutta da scrivere. Il futuro di Dusan Vlahovic è il tema più caldo del mercato internazionale e, con il passare delle settimane, la corsa per assicurarselo a parametro zero nel 2026 si sta delineando sempre più chiaramente. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Gianni Balzarini, la sfida per il centravanti serbo della Juventus sembra essersi ormai ristretta a un duello tra due delle più grandi potenze del calcio europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

