Vlahovic Juventus Pedullà fa il punto sull’attaccante serbo | tra novembre e dicembre dobbiamo aspettarci questo! Cosa filtra

Vlahovic Juventus, agente al lavoro per la prossima squadra: il serbo cerca un top club, Bayern e Barça sono le soluzioni più concrete ma è presto. Un addio annunciato, una separazione che ora ha anche una data per iniziare a essere programmata. Il futuro di  Dusan Vlahovic  lontano dalla  Juventus  sta prendendo forma e, come svelato dall’esperto di mercato  Alfredo Pedullà, i prossimi mesi saranno decisivi. L’entourage del giocatore ha infatti fissato un periodo preciso per fare il punto della situazione e iniziare a intavolare i primi, veri discorsi con le pretendenti. Vlahovic Juventus: a novembre si decide il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

