Vlahovic Juve, le primissime idee verso il Como: gli aggiornamenti sulle possibili scelte di Tudor per il match. La sosta per le nazionali restituisce a Igor Tudor un attaccante carico, in fiducia e con il gol nel sangue. Dusan Vlahovic è pronto a riprendersi il centro dell’attacco della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centravanti serbo è infatti il grande favorito per una maglia da titolare nella delicata trasferta di domenica contro il Como. Dopo un periodo di continue rotazioni e ballottaggi, il tecnico croato sembra intenzionato a puntare sulla sua punta di diamante per provare a scacciare la “pareggite” delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, tocca di nuovo a te! Il serbo torna galvanizzato dalla nazionale e si candida a una maglia da titolare. Il piano di Tudor verso il Como è chiaro

