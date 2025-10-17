Vlahovic Juve arrivano conferme sull’interesse di quella big! Primi sondaggi per il serbo tutti gli aggiornamenti

Vlahovic Juve, piovono conferme sull’interesse della big europea: avviati i primi contatti per il l’attaccante serbo Il destino di Dusan Vlahovic sembra ormai segnato: sempre più distante dalla Juventus, ma con un posto da conquistare nell’élite del calcio europeo. Come riportato da Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, la corsa per assicurarselo a parametro zero . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vlahovic Juve, arrivano conferme sull’interesse di quella big! Primi sondaggi per il serbo tutti gli aggiornamenti

Argomenti simili trattati di recente

Juventus, Vlahovic e David insieme Tudor prepara il cambio modulo https://bit.ly/3W8cmIV - facebook.com Vai su Facebook

#Yldiz #Vlahovic #Juventus #Juve #mondiali #EstoniaItalia VIDEO - X Vai su X

Juventus, aria di svolta: Vlahovic torna al gol, Yildiz incanta. Tudor può sorridere - Tudor può sorridere secondo Corsport Dopo settimane difficili, in casa Juventus si intravede un’aria di svolta. Segnala tuttojuve.com

Fabrizio Romano | Juventus, la verità su Vlahovic via a gennaio e il rinnovo di Yildiz - Svelata tutta la verità sulla possibile cessione di Vlahovic a gennaio e sul rinnovo di Yildiz con la Juventus: i dettagli ... Riporta fantamaster.it

Vlahovic Juve, svelati i due top club che hanno chiesto informazioni per l’attaccante serbo! Possibile svolta già a gennaio? Novità - Vlahovic Juve, svelati i due top club che hanno chiesto informazioni per il serbo: tutti gli aggiornamenti Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più lontano da Torino. Segnala juventusnews24.com