Vlahovic Bayern Monaco tutto vero | sondaggio dei bavaresi per il possibile colpo cosa potrebbe succedere tra gennaio e luglio

Vlahovic Bayern Monaco, Balzarini conferma l’interesse: il club tedesco ha avviato i primi sondaggi per il bomber della Juve, è sfida con il Barcellona. Un futuro sempre più lontano da Torino, ma con un destino da scrivere nell’Olimpo del calcio europeo. Il futuro di Dusan Vlahovic è il tema più caldo del mercato internazionale e, come riportato dal giornalista Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, la corsa per assicurarselo a parametro zero nel 2026 si arricchisce di un nuovo, potentissimo pretendente. Oltre al noto e forte interesse del Barcellona, nelle ultime ore si è inserito con prepotenza anche il Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

