Vlahovic Barcellona piovono conferme | primi sondaggi per il serbo in scadenza con la Juventus tutti gli aggiornamenti sul suo futuro

Vlahovic Barcellona, Balzarini conferma l’interesse del top club: il serbo è l’obiettivo per il dopo-Lewandowski, ci pensa anche il Bayern Monaco. Un futuro sempre più lontano da Torino, ma con un destino da scrivere nell’Olimpo del calcio europeo. Il futuro di Dusan Vlahovic è il tema più caldo del mercato internazionale e, come riportato dal giornalista Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, la corsa per assicurarselo a parametro zero nel 2026 sembra essersi ristretta a un duello tra due giganti. Oltre al noto e forte interesse del Barcellona, nelle ultime ore si è inserito con prepotenza anche il Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

