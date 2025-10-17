Vlahovic Barcellona piovono conferme | primi sondaggi per il serbo in scadenza con la Juventus tutti gli aggiornamenti sul suo futuro

Juventusnews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic Barcellona, Balzarini conferma l’interesse del top club: il serbo è l’obiettivo per il dopo-Lewandowski, ci pensa anche il Bayern Monaco. Un futuro sempre più lontano da  Torino, ma con un destino da scrivere nell’Olimpo del calcio europeo. Il futuro di  Dusan Vlahovic  è il tema più caldo del mercato internazionale e, come riportato dal giornalista  Gianni Balzarini  sul suo canale YouTube, la corsa per assicurarselo a parametro zero nel 2026 sembra essersi ristretta a un duello tra due giganti. Oltre al noto e forte interesse del  Barcellona, nelle ultime ore si è inserito con prepotenza anche il  Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vlahovic barcellona piovono conferme primi sondaggi per il serbo in scadenza con la juventus tutti gli aggiornamenti sul suo futuro

© Juventusnews24.com - Vlahovic Barcellona, piovono conferme: primi sondaggi per il serbo in scadenza con la Juventus, tutti gli aggiornamenti sul suo futuro

Altri contenuti sullo stesso argomento

vlahovic barcellona piovono confermeJuventus, Vlahovic più vicino al Barcellona: l’infortunio di Lewandowski accelera i tempi ma Tudor ha un’idea diversa - Juventus, Vlahovic si avvicina al Barcellona: l'infortunio di Lewandowski accelera i tempi: ma Tudor punta sul serbo contro il Como ... Lo riporta sport.virgilio.it

Juve, Balzarini: 'Le voci di quei sondaggi fatti dall'Inter per Vlahovic trovano conferme' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista sportivo Gianni Balzarini, sarebbero veritiere quelle voci di calciomercato che vorrebbero l'Inter aver effettuato dei primi sondaggi per Dusan ... Come scrive it.blastingnews.com

Juve: possibile ritorno di fiamma del Barcellona per Vlahovic in estate - Il Barcellona per Dusan Vlahovic aveva chiesto informazioni alla Juventus già nei mesi scorsi, senza però avanzare alcuna offerta. Secondo it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Barcellona Piovono Conferme