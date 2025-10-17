Vivian Lamarque | Io e la salute mentale | poesia e Jung le mie cure

Si chiama "Màt" ed è un ciclo di incontri, dibattiti, spettacoli e conferenze sulla salute mentale: comincia domani mattina con una "Marcia del Màt" nelle strade di Modena, al ritmo dettato dalla musica della Mattabanda. Tanti gli ospiti, a cominciare – domenica mattina – da Vivian Lamarque, poeta fra le maggiori in Italia, vincitrice nel 2023 del Premio Strega poesia con L'amore da vecchia (Mondadori), e soprattutto, pensando a "Màt", autrice e donna con una vasta esperienza con la psicoterapia, cominciata all'età di 38 anni – oggi ne ha 79 – "dopo decenni di vita difficoltosa", come si legge nelle note di programma.

Giovedì 23 ottobre ore 17.30 Via degli Olivetani 3/a STORIA CON MARE, CIELO E PAURA Le migrazioni del Mediterraneo viste con gli occhi dei bambini delle Scuole della pace della Comunità di Sant'Egidio In dialogo con la poetessa Vivian Lamarque autric - facebook.com Vai su Facebook

Vivian Lamarque alle Scuole della Pace, dialogo tra i bimbi e la poetessa: “Le storie ci svelano chi siamo” - Le vanno incontro sulla strada, qualcuno le porge pratoline e violette. Come scrive ilgiorno.it

A PontedilegnoPoesia ospiti il poeta Conte e Vivian Lamarque - Ci saranno anche il poeta Giuseppe Conte, insignito del premio alla carriera Franco Loi PontedilegnoPoesia, e Vivian Lamarque alla fase finale della sedicesima edizione del premio di poesia edita, che ... Lo riporta ansa.it

Premi Inge Feltrinelli, Sally Hayden e Lamarque tra le premiate - Sono 'E la quarta volta siamo annegati' di Sally Hayden (Bollati Boringhieri) per la categoria Libri, Storia con mare cielo e paura di Vivian Lamarque (Salani Editore) per Libri Kids, Coming to ... Come scrive ansa.it