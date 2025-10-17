Vitelli destinati al mattatoio in fuga Uno si può salvare l' appello delle associazioni animaliste
Nella giornata di ieri le associazioni animaliste di Arezzo si sono mobilitate nel momento in cui si è appresa la notizia di due vitelli, destinati al mattatoio di Arezzo, che sono scappati. Uno dei due sarebbe stato abbattuto, mentre l'altro sarebbe ancora in fuga. Il primo intervento è della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
