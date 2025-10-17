Vitelli destinati al mattatoio in fuga Uno si può salvare l' appello delle associazioni animaliste

Arezzonotizie.it | 17 ott 2025

Nella giornata di ieri le associazioni animaliste di Arezzo si sono mobilitate nel momento in cui si è appresa la notizia di due vitelli, destinati al mattatoio di Arezzo, che sono scappati. Uno dei due sarebbe stato abbattuto, mentre l'altro sarebbe ancora in fuga. Il primo intervento è della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

