Vita sotto scorta | chi sono Marina Giordano Michela ed Emanuele moglie e figli di Sigfrido Ranucci

Sigfrido Ranucci è conosciuto dal grande pubblico come il conduttore di Report, il programma di inchieste giornalistiche che dal 2017 porta avanti con rigore e determinazione. La sua carriera è costellata di indagini scomode su mafia, ‘ndrangheta, camorra e sui legami opachi tra politica e criminalità organizzata. Ma dietro i riflettori, la vita privata del giornalista racconta una storia diversa: quella di una famiglia che convive quotidianamente con minacce, attacchi mediatici e la presenza costante di una scorta armata. L’attentato della scorsa notte, quando una bomba ha distrutto completamente l’auto di Ranucci parcheggiata a Pomezia, danneggiando anche l’altra vettura di famiglia e l’abitazione adiacente, ha riportato drammaticamente l’attenzione sui rischi che il giornalista e i suoi cari affrontano ogni giorno. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Vita sotto scorta: chi sono Marina, Giordano, Michela ed Emanuele, moglie e figli di Sigfrido Ranucci

