VisionQuest | lo showrunner parla del ruolo di Ultron nella serie
VisionQuest concluderà la trilogia iniziata con WandaVision e proseguita lo scorso anno con Agatha All Along. C’è grande fermento intorno a ciò che questo significa per l’ MCU, in particolare con Avengers: Doomsday all’orizzonte. La serie affronterà probabilmente lo status di Scarlet Witch dopo la sua apparente scomparsa in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Per quanto riguarda Vision, si ricongiungerà con i suoi figli, Billy e Tommy Maximoff, e con alcune IA familiari del suo passato e di quello dell’MCU (che, secondo recenti voci, si nascondono a Madripoor dopo aver assunto in qualche modo forma “umana”). 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Lo showrunner Terry Matalas ha già stuzzicato i fan con il finale di Vision Quest: "C'è una scena in quel finale che è una specie di sogno Marvel, e che io ho potuto realizzare."
