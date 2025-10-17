Visibilia sospeso procedimento Santanchè in attesa della decisione della Consulta

(Adnkronos) – La gup di Milano Tiziana Gueli ha sospeso il procedimento che vede indagata la ministra del Turismo Daniela Santanchè con l’accusa di truffa aggravata all'Inps in relazione alla cassa integrazione nel periodo Covid per alcuni dipendenti della società Visibilia. La scelta di 'congelare' è dettata dalla necessità di attendere la decisione della Consulta . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

