Milano, 17 ott. (Adnkronos) - La Procura di Milano ha tentato di opporsi, depositando in aula una memoria contro la decisione della gup di Milano Tiziana Gueli di sospendere il procedimento che vede indagata per truffa aggravata all'Inps la ministra del Turismo Daniela Santanché in attesa che la Consulta decida sul conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato. Con un atto tecnico, i pm Luigi Luzi e Maria Giuseppina Gravina parlano di richiesta "anomala" e citano il precedente del processo sulla cosiddetta 'trattativa Stato-mafia' e sostengono che con riferimento alle e-mail dirette all'imputata Santanchè, consegnate dai dipendenti, "trattasi di documenti tesi unicamente ad evidenziare che i dipendenti, nel periodo in cui erano in cassa integrazione Covid, avevano di fatto continuato a lavorare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Visibilia: pm, 'ci sono già prove per mandare a processo Santanché per truffa'