Visibilia l’udienza su Santanchè rinviata al 20 febbraio

L’udienza preliminare a Milano che vede imputata la ministra del Turismo Daniela Santanchè, insieme al compagno Dimitri Kunz e ad altri tre coimputati del gruppo Visibilia, è stata sospesa. La giudice Tiziana Gueli ha deciso di rinviare il procedimento al 20 febbraio, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione tra il Senato e la procura di Milano, che potrebbe richiedere fino a un anno. La sospensione arriva dopo la richiesta dei legali di Santanchè, Nicolò Pelanda e Salvatore Pino, che contestano l’utilizzabilità di alcune registrazioni effettuate di nascosto da un giornalista di Visibilia, poi usate dai pm per costruire l’accusa di truffa aggravata ai danni dell’Inps per i fondi Covid. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Visibilia, l’udienza su Santanchè rinviata al 20 febbraio

