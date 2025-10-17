Visibilia | gup Milano sospende procedimento Santanchè in attesa Consulta 2
(Adnkronos) - In particolare nel procedimento che vede l'Inps parte offesa, i difensori di Daniela Santanchè e del compagno Dimitri Kunz d'Asburgo-Lorena, hanno chiesto l'inutilizzabilità delle conversazioni ambientali registrate da un ex dipendente Eugenio Moschini ed acquisite al fascicolo delle indagini, sostenendo "la necessità dell'autorizzazione della Camera di appartenenza" e "l'inutilizzabilità delle comunicazioni - acquisite al fascicolo delle indagini - avvenute via mail e whatsapp in cui la senatrice risulta essere mittente o destinataria, con contestuale e subordinata eccezione di nullità delle relative attività acquisitive". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Elica Club arriva a Milano Prendi parte al programma dedicato a sviluppare il tuo showroom per portarlo a un altro livello. Eventi, formazione e visibilità sono al centro di un percorso condiviso con Elica. Oltre la vendita, verso l’eccellenza. #Elica #ElicaClub #E - facebook.com Vai su Facebook
Visibilia: udienze preliminari sospese fino a febbraio in attesa Consulta - Il gup Tiziana Gueli ha sospeso fino al prossimo 20 febbraio l'udienza preliminare sul caso ... Si legge su borsaitaliana.it
Daniela Santanchè e il caso Visibilia, la procura chiede di sentire la ministra. Pm: stralciare le sue chat e mail - Milano, 16 settembre 2025 – Nuova udienza, oggi in Tribunale a Milano, del processo con al centro le accuse di false comunicazioni sociali sui bilanci delle società del gruppo editoriale Visibilia, ... Segnala ilgiorno.it
Visibilia: pm chiedono di sentire Santanché in aula, escluse chat ministra - ha ammesso i piccoli azionisti, tra cui Giuseppe Zeno che ha sempre sostenuto l'irregolarità dei ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it