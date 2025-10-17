(Adnkronos) - In particolare nel procedimento che vede l'Inps parte offesa, i difensori di Daniela Santanchè e del compagno Dimitri Kunz d'Asburgo-Lorena, hanno chiesto l'inutilizzabilità delle conversazioni ambientali registrate da un ex dipendente Eugenio Moschini ed acquisite al fascicolo delle indagini, sostenendo "la necessità dell'autorizzazione della Camera di appartenenza" e "l'inutilizzabilità delle comunicazioni - acquisite al fascicolo delle indagini - avvenute via mail e whatsapp in cui la senatrice risulta essere mittente o destinataria, con contestuale e subordinata eccezione di nullità delle relative attività acquisitive". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Visibilia: gup Milano sospende procedimento Santanchè in attesa Consulta (2)