Vis ecco un’altra Torres all’orizzonte
È Giovannini il farmaco per scacciare la pareggite acuta. Dopo i sei pari nelle prime nove di campionato lunedí la Vis a Pontedera andrà alla ricerca del suo primo successo fuori casa e lo potrà fare con un Giovannini pienamente recuperato dai vari acciacchi che lo avevano condizionato nell’ultima gara. La sua qualità tra le linee è risultata spesso decisiva e ha già fin qui messo in crisi le difese di Livorno e Campobasso. Se contro i toscani Giovannini aveva apparecchiato la tavola per il primo e fin qui unico successo vissino, conquistandosi il fallo dell’ immediata espulsione livornese e mettendo lo zampino nei primi due gol biancorossi, contro il Campobasso il trequartista ex Gubbio ha poi concesso il bis contribuendo in modo determinate alle due marcature vissine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
