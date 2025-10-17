Virginia Raffaele una sarda perfetta | Come ho imparato la vostra lingua E si commuove per il suo babbu meu

Che fosse una straordinaria imitatrice già lo si sapeva. Che fosse capace di entrare nei panni di donne diversissime tra loro e “rubare” loro l’anima ridefinendone attitudini e sottolineandone manie era chiaro a tutti, fin da quando si era “impossessata” di Belen o di Ornella Vanoni. Ma stavolta Virginia Raffaele ha davvero battuto sé stessa. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

virginia raffaele sarda perfettaVirginia Raffaele al Festival del cinema di Roma con “La vita va così”: «Ho attaccato bottone anche con le poltrone per carpire il sardo» - «Sono andata sul territorio prima delle riprese cercando di attaccare bottone anche con le poltrone per carpire la cadenza che cambia nell'arco di 10 km. Da msn.com

Virginia Raffaele si commuove al Giffoni film festival quando una ragazzina le dice: «Gli attori con disabilità dovrebbero essere interpretati da attori con disabilità come me» - L’attrice è arrivata per la prima volta a Giffoni per presentare alcune scene del film La vita va così di Riccardo Milani che arriverà nelle ... vanityfair.it scrive

