Virginia Raffaele una sarda perfetta | Come ho imparato la vostra lingua E si commuove per il suo babbu meu

Milleunadonna.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che fosse una straordinaria imitatrice già lo si sapeva. Che fosse capace di entrare nei panni di donne diversissime tra loro e “rubare” loro l’anima ridefinendone attitudini e sottolineandone manie era chiaro a tutti, fin da quando si era “impossessata” di Belen o di Ornella Vanoni. Ma stavolta Virginia Raffaele ha davvero battuto sé stessa. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Virginia Raffaele, una sarda perfetta: "Come ho imparato la vostra lingua". E si commuove per il suo "babbu meu"

