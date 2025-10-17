Virginia Raffaele e Diego Abatantuono a Stezzano per la presentazione del film La vita va così

Stezzano. Una serata di cinema, emozioni e grandi ospiti attende il pubblico martedì 21 ottobre alle ore 20 al Cinema ARCADIA di Stezzano, all’interno de Le Due Torri Shopping Center. Per celebrare l’uscita del nuovo film “La Vita va così”, distribuito da Medusa Film, arriveranno in Sala Energia il regista Riccardo Milani e gli attori Virginia Raffaele, Diego Abatantuono e Aldo Baglio. Prima della visione, il regista e il cast incontreranno il pubblico per condividere aneddoti, curiosità ed emozioni legate alla realizzazione del film, offrendo un’introduzione esclusiva e coinvolgente. “La Vita va così” è un racconto ironico e appassionato che attraversa vent’anni di vita in un angolo straordinario della Sardegna, dove una comunità si trova a scegliere tra il sogno del lavoro e la difesa del proprio territorio e della sua identità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Virginia Raffaele e Diego Abatantuono a Stezzano per la presentazione del film “La vita va così”

