Una pioggia improvvisa ha sorpreso Virginia Raffaele mentre calcava il red carpet alla Festa del Cinema di Roma. Per l'occasione, la comica, imitatrice e attrice ha indossato un elegante abito nero. E dopo, su Instagram, ha condiviso il momento esilarante del post-evento: la si vede mentre si asciuga i capelli nel bagno dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, seduta a terra sotto l'aria calda di quel macchinario che in genere nei bagni viene utilizzato per asciugare le mani. "Red Carpet sotto la pioggia, ma pare che si dica. carpet bagnato, carpet fortunato. D’altra parte 'la vita va così'. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Virginia Raffaele, come la beccano dietro le quinte