Virginia Giuffre nel libro postumo Nobody’s Girl | Il Principe Andrea pensava che fare sesso con me fosse un suo diritto di nascita

Nelle sue memorie Giuffre, morta suicida lo scorso aprile, racconta nel dettaglio il «mondo disgustoso» del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein e torna ad accusare il principe Andrea: «Sapeva che avevo 17 anni». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Virginia Giuffre nel libro postumo Nobody’s Girl: «Il Principe Andrea pensava che fare sesso con me fosse un suo diritto di nascita»

