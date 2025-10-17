Virginia Giuffre nel libro postumo Nobody’s Girl | Il Principe Andrea pensava che fare sesso con me fosse un suo diritto di nascita

Vanityfair.it | 17 ott 2025

Nelle sue memorie Giuffre, morta suicida lo scorso aprile, racconta nel dettaglio il «mondo disgustoso» del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein e torna ad accusare il principe Andrea: «Sapeva che avevo 17 anni». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

