Virginia Giuffre la voce che non hanno spento | il libro postumo le nuove email su Andrew e l’eredità che ci lascia

Alcune storie ci entrano addosso e non vi lasciano più. Quella di Virginia Giuffre è una di queste. Da ragazza reclutata a Palm Beach a simbolo globale della lotta contro lo sfruttamento sessuale, la sua traiettoria è stata fatta di ferite, processi, scelte pubbliche difficili e una battaglia testarda per chiamare le cose con il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Virginia Giuffre, la voce che non hanno spento: il libro postumo, le nuove email su Andrew e l’eredità che ci lascia

