Violenza sulle donne volontarie della Rete Viola in corsia
Vestiti, scarpe, oggetti e prodotti di prima necessità, volontarie in corsia al reparto di Ostetricia del Santa Maria delle Stelle, prosegue la partnership Asst Melegnano-Martesana e Rete Antiviolenza Viola per aiutare le donne vittima di violenza. Quelle ricoverate con la procedura di "ricovero protetto" o "ricovero sociale". E che in ospedale, spesso, arrivano accompagnate dalle forze dell’ordine e senza bagaglio. L’altro giorno nuova visita e nuovi pacchi, stavolta di abiti e calzature. In altre occasioni erano stati portati kit con generi di prima necessità (spazzolino e dentifricio, detergenti e prodotti per l’igiene intima), sempre consegnati allo staff del reparto di Ostetricia, coordinato da Monica Arianna Gatti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
