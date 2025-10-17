violenza sulle donne volontarie della rete viola in corsia

Vestiti, scarpe, oggetti e prodotti di prima necessità, volontarie in corsia al reparto di Ostetricia del Santa Maria delle Stelle, prosegue la partnership Asst Melegnano-Martesana e Rete Antiviolenza Viola per aiutare le donne vittima di violenza. Quelle ricoverate con la procedura di "ricovero protetto" o "ricovero sociale". E che in ospedale, spesso, arrivano accompagnate dalle forze dell’ordine e senza bagaglio. L’altro giorno nuova visita e nuovi pacchi, stavolta di abiti e calzature. In altre occasioni erano stati portati kit con generi di prima necessità (spazzolino e dentifricio, detergenti e prodotti per l’igiene intima), sempre consegnati allo staff del reparto di Ostetricia, coordinato da Monica Arianna Gatti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

