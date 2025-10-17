Violenza disumana su una bimba di soli 5 anni | gli aggressori sono giovanissimi agghiacciante
Una violenza folle, disumana. Commessa da ragazzi giovanissimi su una bambina in età ancora più tenera. Una storia orribile che ha scioccato il mondo intero e che è stata resa nota soltanto in queste ore: una bambina di 10 anni e un bambino di 9 anni sono accusati di stupro e tentato omicidio di una bambina di soli 5 anni trovata fuori casa in un campo completamente ricoperta di lividi e sangue tanto da essere “irriconoscibile” agli occhi della stessa madre. La terribile vicenda è andata in scena a Cleveland, in Ohio, dove i due minori sono stati incriminati al termine dell’inchiesta e devono rispondere ora dei capi d’imputazione di stupro, tentato omicidio e aggressione, oltre a un’accusa di rapimento e un’accusa di strangolamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
