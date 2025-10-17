Violento scontro sulla provinciale due feriti | ragazza di 25 anni in prognosi riservata

TAVIANO – Si è sfiorata la tragedia, nella prima mattinata di oggi, sulla strada provinciale 54 che collega Taviano ad Alezio, quando - per cause in fase d’accertamento - due veicoli si sono scontrati con violenza. Ad avere la peggio, una giovane di 25 anni di Alliste che si trovava alla guida di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

News recenti che potrebbero piacerti

Un errore nell'ordinazione ha innescato il violento scontro - facebook.com Vai su Facebook

Grave incidente a Verderio: violento scontro tra un’auto e una moto https://lecconotizie.com/cronaca/merate-cronaca/grave-incidente-a-verderio-violento-scontro-tra-unauto-e-una-moto/… via @Lecco Notizie - X Vai su X

Violento scontro sulla provinciale, due feriti: ragazza di 25 anni in prognosi riservata - La giovane, di Alliste, era in un'auto che si è ribaltata ed è trasportata in codice rosso al "Vito Fazzi" di Lecce. lecceprima.it scrive

A Bregnano un violento scontro auto – moto sulla provinciale: ragazzo di 17 anni in ospedale dopo un brutto volo - Non chiarite le cause dell'impatto violento tra i due mezzi. Secondo ciaocomo.it

Incidente nel Vibonese: violento scontro tra auto sulla provinciale, un ferito - Disagi temporanei alla circolazione, con il tratto interessato chiuso per consentire le operazioni di soccorso. zoom24.it scrive