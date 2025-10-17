Violentata in un campo dal mio ex Giovane rinviato a giudizio

La loro relazione era continuata fino a quando, in una sera di novembre del 2022, lui, a suo dire, aveva abusato di lei in un campo di Fusignano. Era seguito un periodo difficile per la giovane al culmine del quale, grazie a un percorso terapeutico e a quanto accaduto a un’altra ragazza – Giulia Cecchettin, la studentessa veneta sequestrata e ammazzata dall’ex fidanzato nel novembre 2023 –, si era convinta a presentare denuncia. Le indagini dell’apposita sezione della squadra Mobile della polizia e le parole usate dalla giovane in incidente probatorio sono costate ieri mattina davanti al gup Corrado Schiaretti e al pm Stefano Stargiotti il rinvio a giudizio dell’imputato per violenza sessuale aggravata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Violentata in un campo dal mio ex". Giovane rinviato a giudizio

