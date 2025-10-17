Violenta esplosione in un condominio di Bucarest | ci sono almeno tre morti

Metropolitanmagazine.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fortissima esplosione ha distrutto due piani di un condominio a Bucarest, capitale della Romania, uccidendo tre persone e ferendone almeno altre tredici, come riferito dalle autorità. L’ Ispettorato per le Situazioni di Emergenza ha fatto sapere che lo scoppio ha interessato il quinto e il sesto piano di un edificio di otto piani. Il sindaco ad interim della città, Stelian Bujduveanu, ha dichiarato: «Almeno cinquecento persone non potranno più entrare nelle proprie abitazioni. Il Municipio, tutti i sindaci distrettuali, la prefettura, tutte queste strutture sono state mobilitate. Abbiamo un piano solido che stiamo implementando in questo momento». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

violenta esplosione in un condominio di bucarest ci sono almeno tre morti

© Metropolitanmagazine.it - Violenta esplosione in un condominio di Bucarest: ci sono almeno tre morti

Leggi anche questi approfondimenti

violenta esplosione condominio bucarestAlmeno tre persone sono morte a causa di una violenta esplosione in un condominio di Bucarest, in Romania - Almeno tre persone sono morte e almeno altre 14 sono state ferite a causa di un’esplosione avvenuta in un grosso palazzo di appartamenti a Bucarest, capitale della Romania. Si legge su ilpost.it

violenta esplosione condominio bucarestRomania, esplosione in un condominio di Bucarest: le immagini del crollo - In Romania, una potente esplosione ha devastato due piani di un condominio di Bucarest, uccidendo tre persone e ferendone almeno altre 13, secondo quanto ... Segnala msn.com

violenta esplosione condominio bucarestRomania: almeno tre morti e 13 feriti in un'esplosione in un condominio a Bucarest - Secondo l'Ispettorato per le situazioni di emergenza della capitale romena, l'esplosione ha interessato il quinto e il sesto piano dell'edificio di otto piani ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Violenta Esplosione Condominio Bucarest