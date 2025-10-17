Violenta esplosione in un condominio di Bucarest | ci sono almeno tre morti

Una fortissima esplosione ha distrutto due piani di un condominio a Bucarest, capitale della Romania, uccidendo tre persone e ferendone almeno altre tredici, come riferito dalle autorità. L’ Ispettorato per le Situazioni di Emergenza ha fatto sapere che lo scoppio ha interessato il quinto e il sesto piano di un edificio di otto piani. Il sindaco ad interim della città, Stelian Bujduveanu, ha dichiarato: «Almeno cinquecento persone non potranno più entrare nelle proprie abitazioni. Il Municipio, tutti i sindaci distrettuali, la prefettura, tutte queste strutture sono state mobilitate. Abbiamo un piano solido che stiamo implementando in questo momento». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Violenta esplosione in un condominio di Bucarest: ci sono almeno tre morti

