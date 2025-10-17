violazione del fair play uefa cosa rischia davvero la juventus

La Uefa ha aperto un procedimento nei confronti della Juventus per il mancato rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario nel triennio che va dal 2022 al 2025. Non un fulmine a ciel sereno vista la situazione dei conti bianconeri. L’ultimo esercizio, chiuso al 30 giugno scorso, ha fatto registrare un passivo di 58,1 milioni di euro pesante ma in netto miglioramento rispetto al -199 del 2024 e al -124 del 2023: non c’era nessuna possibilità di contenere le perdite del triennio entro il tetto massimo di 60 milioni stabilito dalle norme Uefa e, dunque, l’apertura del fascicolo va considerata un atto consequenziale scontato. 🔗 Leggi su Panorama.it

