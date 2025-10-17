Violazione del Fair Play Uefa cosa rischia davvero la Juventus
La Uefa ha aperto un procedimento nei confronti della Juventus per il mancato rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario nel triennio che va dal 2022 al 2025. Non un fulmine a ciel sereno vista la situazione dei conti bianconeri. L’ultimo esercizio, chiuso al 30 giugno scorso, ha fatto registrare un passivo di 58,1 milioni di euro pesante ma in netto miglioramento rispetto al -199 del 2024 e al -124 del 2023: non c’era nessuna possibilità di contenere le perdite del triennio entro il tetto massimo di 60 milioni stabilito dalle norme Uefa e, dunque, l’apertura del fascicolo va considerata un atto consequenziale scontato. 🔗 Leggi su Panorama.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Juventus è ufficialmente sotto indagine da parte della UEFA per una presunta violazione del Fair Play Finanziario: l’organo europeo ha aperto un procedimento per “potenziale sforamento” del parametro noto come Football Earning Rule relativo al triennio - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, l’Uefa apre un procedimento: «Potenziale violazione del fair play finanziario» https://ilsole24ore.com/art/juventus-l-uefa-apre-procedimento-potenziale-violazione-fair-play-finanziario-AHkeECDD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&u - X Vai su X
Cosa rischia la Juventus dopo l’indagine della UEFA per le violazioni del Fair Play Finanziario - La UEFA apre un procedimento sui conti della Juventus per una possibile violazione delle norme del FPF: il verdetto arriverà nel 2026, cosa potrebbe accadere ... Secondo fanpage.it
Juventus, l’Uefa apre un procedimento: «Potenziale violazione del fair play finanziario» - Possibili sanzioni pecuniarie e restrizione alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni Uefa ... Segnala ilsole24ore.com
Juventus sotto indagine UEFA per il Fair Play Finanziario, cosa rischia - La UEFA apre un’indagine sulla Juventus per una possibile violazione del Fair Play Finanziario. Lo riporta quifinanza.it