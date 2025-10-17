Viola il divieto di avvicinamento Arrestato nuovamente dai militari

Alle prime luci dell’alba dello scorso mercoledì, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Portomaggiore hanno arrestato, per l’ennesima volta, un 44enne sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre e al fratello, imposto dall’autorità giudiziaria estense. L’uomo, già arrestato lo scorso anno sempre dai carabinieri, era finito in carcere con l’accusa di violenza e maltrattamenti nei confronti dei familiari conviventi. Al termine della detenzione, durata circa un anno, il 44enne ha fatto ritorno a casa, dove, incurante del tempo trascorso dietro le sbarre, ha ripreso le sue condotte vessatorie e maltrattanti contro l’anziana madre e il fratello, tanto da rendere nuovamente necessario, lo scorso aprile, l’intervento dei militari che lo hanno allontanato – d’urgenza – dalla casa familiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

