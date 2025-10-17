Vino che passione al via It' s time for wine Alla scoperta dei segreti dell' enologia umbra

Scoprire da vicino l’eccellenza della vitivinicoltura nel cuore verde d’Italia: questo è lo spirito di “It’s Time for Wine” e “Passiti, liquorosi e muffe nobili verso le stelle”, ciclo di degustazioni dedicato alla valorizzazione dei vini di qualità umbri direttamente nel loro territorio, pensato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

C'è una cantina che unisce passione, famiglia e terra: è Grigoletti a Nomi, nel cuore della Vallagarina. Socio produttore della Casa del Vino, da 5 generazioni coltiva i suoi vigneti con cura, rispettando la tradizione contadina e guardando al futuro.

Vino che passione, al via "It's time for wine". Alla scoperta dei segreti dell'enologia umbra - Dal 20 ottobre al 27 novembre tour e degustazioni in sei differenti enoteche della regione e due ristoranti stellati.

Vino e Arte che passione - E l'indiscussa qualità del vino italiano, riconosciuto come un'eccellenza in tutto il mondo, è il perno vitale di Vino e Arte che passione, la manifestazione ...

Salerno, "Via col vino": degustazioni e mostre tra botteghe e locali del centro storico - Con il taglio del nastro di ieri, si è dato il via a «Via col Vino», l'evento diffuso che, per la prima ...