Villarreal-Barcellona a Miami i calciatori spagnoli non ci stanno | prevista una protesta simbolica nelle gare di questo weekend

La scelta di disputare Villarreal-Barcellona a Miami il prossimo dicembre (a pari di Milan-Como che si terrà a Perth in Australia) non ha per nulla trovato d’accordo i calciatori spagnoli. Il sindacato, in aperto conflitto con i vertici della Liga, sono pronti a protestare, seppur simbolicamente, nelle gare di questo weekend. Villarreal-Barcellona a Miami, arriva la protesta dei calciatori spagnoli: ecco cosa faranno. Scrive Mundo Deportivo: “L’Associazione spagnola dei calciatori (Afe) ha appena confermato la protesta, sotto forma di interruzione, per manifestare il proprio dissenso per la disputa della partita Villarreal- Barcellona a Miami. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Villarreal-Barcellona a Miami, i calciatori spagnoli non ci stanno: prevista una protesta simbolica nelle gare di questo weekend

