Villaricca rimossi i cumuli di rifiuti documentati ad inizio settimana
Sono stati finalmente rimossi i cumuli di rifiuti che avevamo documentato all’inizio della settimana nelle strade di Villaricca, al confine con Giugliano. Le arterie di Via Enrico Fermi, Via Cupa Sant’Antonio e Via Guttuso si presentavano con montagne di spazzatura di ogni genere, accatastate ai bordi della strada. Numerose le segnalazioni arrivate alla nostra redazione. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
